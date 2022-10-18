Бензема рассказал, как на него повлиял уход Роналду из "Реала"

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема в понедельник рассказал, как на его карьере сказался уход португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского клуба, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Бензема и Роналду вместе выступали в составе "сливочных" с 2009 по 2018 год.

"Для меня было честью играть вместе с ним, он зверь. Когда он ушел, у меня появилось стремление делать больше.

Его уход стал мотивацией для меня делать больше на поле", – приводит слова Бензема Marca.

34-летний Бензема в споре за приз обошел польского форварда "Барселоны" Роберта Левандовски, сенегальского нападающего мюнхенской "Баварии" Садио Мане и бельгийского хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в пяти матчах, в которых ему удалось забить три мяча и отдать одну результативную передачу. Также французский форвард провел три встречи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями.

В прошлом сезоне Бензема вместе с мадридской командой завоевал трофеи Лиги чемпионов и чемпионата Испании.