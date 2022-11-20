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Участие Бензема в ЧМ-2022 в Катаре практически исключено - L'Equipe

Спорт Материалы 20 ноября 2022 00:57 (UTC +04:00)
Участие Бензема в ЧМ-2022 в Катаре практически исключено - L'Equipe

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Обладатель золотого мяча - 2022, форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, скорее всего, не сможет сыграть на чемпионате мира - 2022. Об этом сообщает L'Equipe, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне стало известно, что Бензема досрочно завершил тренировку из-за обострения травмы.

По информации источника, самым благоприятным исходом является пропуск первой встречи против Австралии. При худшем раскладе Карим пропустит мундиаль в Катаре.

До этого звездный нападающий тренировался в индивидуальном порядке, а сегодня вышел в общей группе.

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