Футболисты сборной Испании забили команде Коста-Рики семь безответных мячей в матче ЧМ-2022

Сборная Испании по футболу разгромила команду Коста‑Рики в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы Е, проходившая в среду на стадионе «Эль‑Тумама» в Дохе, завершилась со счетом 7:0. Голы забили Дани Ольмо (11‑я минута), Марко Асенсио (21), Ферран Торрес (31, с пенальти, 54), Гави (74), Карлос Солер (90) и Альваро Мората (90+2).

Гави в возрасте 18 лет и 110 дней стал самым молодым игроком и автором гола в истории национальной команды в матчах чемпионатах мира.

Мяч Ольмо стал для «красной фурии» сотым на мировых первенствах, сборная Испании — шестая команда, преодолевшая этот рубеж.

Ранее в другом матче группы команда Японии сенсационно обыграла немцев — 2:1.

Во втором туре группового этапа сборная Испании сыграет с немцами, костариканцы встретятся с командой Японии, обе игры состоятся 27 ноября.