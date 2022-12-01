Сборная Марокко обыграла команду Канады и вышла в плей-офф ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Сборная Марокко по футболу победила команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы F прошла на стадионе «Эль‑Тумама» в Дохе и завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев. Голы в составе команды забили Хаким Зиеш (4‑я минута) и Юссеф Эн‑Несири (23). Защитник сборной Марокко Наиф Агуэрд стал автором автогола.

Сборная Марокко набрала семь очков и вышла в плей‑офф ЧМ‑2022, канадцы очков не набрали и завершили выступление на турнире.