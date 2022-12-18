Месси догнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси догнал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по количеству голов на мировых первенствах. В воскресенье Месси открыл счет в финальном матче чемпионата мира в Катаре против команды Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Аргентинец реализовал пенальти на 23-й минуте и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира. На текущем турнире Месси отметился шестью голами. На 36-й минуте Анхель Ди Мария сделал счет в матче с французами 2:0.

Текущий матч является 26-м для Месси на чемпионатах мира. По этому показателю он превзошел немца Лотара Маттеуса (25). Нынешний турнир является для Месси пятым в карьере (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).