Названы самые худшие игроки ЧМ-2022

Французское издание L'Equipe составило рейтинг худших футболистов прошедшего в Катаре чемпионата мира.

Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", самым худшим вратарем был признан голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси.

Защитники: Мэтти Кэш (Польша), Мохаммадхоссейн Канаани (Иран), Буалем Хухи (Катар), Янник Феррейра Карраско (Бельгия).

Полузащитники: Андреас Сков Ольсен (Дания), Крыстян Белик (Польша), Петр Зелиньски (Польша), Крепен Дьятта (Сенегал).

Нападающие: Гарет Бэйл (Уэльс), Антони Контрерас (Коста-Рика).

Напомним, что 18 декабря сборная Аргентины в финале одолела сборную Франции и стала новым чемпионом мира.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Один из ударов парировал голкипер новоиспеченных чемпионов мира Эмилиано Мартинес.

Счет в матче был открыт аргентинцами в первом тайме: Месси реализовал пенальти. Спустя 13 минут Анхель Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев. Счет 2:0 сохранялся до 80-й минуты, на которой Мбаппе реализовал пенальти. Через минуту он оформил дубль.

В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. По голу в активе Месси и Мбаппе.