«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» в игре 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» в присутствии 53 444 человек и завершилась вничью со счетом 1:1.

В составе хозяев единственный мяч по ходу первого тайма оформил норвежский нападающий Эрлинг Холанд, ассистировал ему Рияд Марез.

На 64-й минуте ответный мяч забил англичанин Демарай Грей, голевую передачу на свой счет записал сенегалец Идрисса Гуйе.

После этой победы подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 36 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Мерсисайдская команда набрала 15 очков и поднялась на 16-ю позиции АПЛ.

Следующий матч «горожане» проведут на выезде, 6 января, против «Челси». Стартовый свисток на стадионе «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 00:00.