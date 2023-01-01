Луис Суарес стал игроком бразильского «Гремио»

Уругвайский нападающий Луис Суарес официально стал игроком бразильской команды «Гремио». Об этом клуб объявил на своей странице. Срок контракта между сторонами - до декабря 2024 года, передает Trend со ссылкой на Чемпионат.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Халидж» также делал футболисту предложение. Согласно информации СМИ, их соглашение длительностью 18 месяцев предполагало заработную плату в размере € 5,62 млн за всё время действия контракта, однако игрок принял решение перейти в бразильский клуб.

Последней командой 35-летнего Суареса был «Насьонал» из Уругвая.