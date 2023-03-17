Определились все участники 1/4 Лиги Европы

Сегодня прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и были определены участники четвертьфиналов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Так, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бетис» 1:0 и прошел дальше (предыдущий матч 4:1).

«Фенербахче» с минимальным счетом победил «Севилью» 1:0, но туркам этого не хватило для выхода в следующий раунд (предыдущий матч 0:2).

Донецкий «Шахтер» потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории — от «Фейеноорда» 1:7 (предыдущий матч 1:1).

«Ювентус» уверенно расправился с немецким «Фрайбургом» 2:0 (предыдущий матч 1:0).

«Ференцварош» дважды с одинаковым счетом 0:2 уступил «Байеру».

«Реал Сосьедад» и «Рома» разошлись безголевой ничьей, но благодаря победе в первом матче 2:0 итальянцы идут дальше.

Бельгийский «Юнион» выбил немецкий «Унион», одержав разгромную победу 3:0 (первый матч 3:3).

Главный матч вечера в Лиге Европы прошел в Лондоне, где «Арсенал» принимал «Спортинг». Основное время завершилось со счетом 1:1 (первый матч 2:2). В дополнительное время соперники не смогли выявить победителя, а в серии пенальти точнее были португальцы.