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Лидер «Реала» Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Спорт Материалы 1 апреля 2023 06:41 (UTC +04:00)
Лидер «Реала» Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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Французский нападающий мадридского «Реала» может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии, сообщает Todofichajes, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, форвард пока не уверен в том, что хочет дальше выступать в составе мадридского клуба. Также сообщается, что у него уже есть предложение из Саудовской Аравии, которое подходит для него, чтобы завершить карьеру.

При этом «Реал» пока не подписывает с французским игроком новое контрактное соглашение.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 16 матчей в Ла Лиге, забив 11 мячей и сделав три голевые передачи.

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