"Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию" в первом матче под руководством Тухеля

"Бавария" дома со счетом 4:2 обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в субботу на "Альянц-Арене" в Мюнхене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 13-й минуте защитник "Баварии" Дайо Упамекано нанес удар со своей половины поля, после чего вратарь "Боруссии" Грегор Кобель ошибся на выходе, не попав по мячу, который закатился в ворота. Также в составе победителей отличились Томас Мюллер (18-я и 23-я минуты), Кингсли Коман (51). У "Боруссии" голы забили Эмре Джан (72, с пенальти) и Доньелл Мален (90).

"Бавария" провела первый матч под руководством Томаса Тухеля, который 24 февраля сменил Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера команды. Последним местом работы Тухеля был лондонский "Челси", откуда он был отправлен в отставку в сентябре 2022 года в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте чемпионата Англии. Тухель привел клуб к победам в Лиге чемпионов (сезон-2020/21), Суперкубке УЕФА (2021) и клубном чемпионате мира (2022). Он возглавлял "Боруссию" с 2015 по 2017 год, вместе с дортмундцами выиграл Кубок Германии в 2017 году.

"Бавария" благодаря победе возглавила турнирную таблицу, обойдя "Боруссию". Мюнхенцы набрали 55 очков после 26 туров, у "Боруссии" - 53 очка. В следующем туре "Бавария" на выезде сыграет с "Фрайбургом" 8 апреля, "Боруссия" в этот же день примет "Унион".

В других матчах игрового дня "Фрайбург" дома сыграл вничью с "Гертой" со счетом 1:1, "Майнц" на выезде обыграл "Лейпциг" (3:0), с таким же счетом "Байер" на выезде обыграл "Шальке", а "Унион" - "Штутгарт". Вничью завершился матч между "Вольфсбургом" и "Аугсбургом" (2:2).