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Футбольный клуб "Челси" объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера

Спорт Материалы 2 апреля 2023 23:22 (UTC +04:00)
Футбольный клуб "Челси" объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера

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Грэм Поттер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси". Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба "Челси", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Футбольный клуб "Челси" объявляет о том, что Грэм Поттер покинул пост главного тренера команды. Он согласился сотрудничать с клубом, чтобы облегчить плавный переход. "Челси" хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия, а также пожелать удачи в будущем", - говорится в сообщении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера "Челси" будет испанец Бруно Сальтор.

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