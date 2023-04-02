Футбольный клуб "Челси" объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера

Грэм Поттер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси". Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба "Челси", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Футбольный клуб "Челси" объявляет о том, что Грэм Поттер покинул пост главного тренера команды. Он согласился сотрудничать с клубом, чтобы облегчить плавный переход. "Челси" хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия, а также пожелать удачи в будущем", - говорится в сообщении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера "Челси" будет испанец Бруно Сальтор.