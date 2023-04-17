«Челси» провел переговоры с новым главным тренером

«Челси» начал переговоры с Юлианом Нагельсманном о назначении главным тренером. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru», сообщает The Times.

Как сообщается, представители спортивного руководства клуба в четверг провели встречу с немецким специалистом. Представители Нагельсманна хотели выяснить, какие полномочия будет иметь специалист и как долго его рассчитывают видеть в клубе в случае назначения. Предыдущим его клубом была мюнхенская «Бавария». Под его руководством немцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, выбив из турнира «Пари Сен-Жермен». После его ухода команду возглавил бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

«Челси» продолжает находится на стадии изучения кандидатов. Сейчас в шорт-листе «аристократов» семь кандидатов. Это Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти, Рубен Аморим, Венсан Компани и Абел Феррейра.

Напомним, что на днях «Челси» до конца сезона тренером назначил своего бывшего игрока Фрэнка Лэмпарда. После 31 тура команда занимает 11-е место, набрав 39 очков. В субботу лондонцы проиграли «Брайтону» со счетом 1:2.