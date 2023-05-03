"Челси" проиграл "Арсеналу" в матче АПЛ и потерпел шестое поражение подряд при Лэмпарде

«Арсенал» победил «Челси» в лондонском дерби в рамках 34‑го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча, состоявшаяся в пятницу на арене «Эмирейтс», завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров». В составе победителей дублем отметился Мартин Эдегор, еще один гол забил Габриэл Жезус. У «синих» отличился Чуквунонсо Мадуэке.

Для «Челси» это поражение стало шестым подряд во всех турнирах после назначения Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Арсенал» набрал 78 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице, вторым идет «Манчестер Сити» (76), у которого два матча в запасе. «Челси» (39) находится на 12‑м месте.