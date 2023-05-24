Футбольный клуб "Валенсия" оштрафовали на €45 тыс. из-за расистских оскорблений

Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал "Валенсию" на €45 тыс. из-за расистских оскорблений болельщиков команды в адрес бразильского игрока "Реала" Винисиуса. Об этом в среду сообщает пресс-служба RFEF, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

21 мая "Реал" на выезде со счетом 0:1 уступил "Валенсии". Перед игрой и во время матча болельщики хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В конце матча бразилец показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего Винисиус принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку.

Также комитет наложил санкции на "Валенсию" в виде закрытия южной трибуны стадиона "Месталья" и отменил красную карточку Винисиусу.