Бензема перешел в саудовский клуб "Аль-Иттихад"

БАКУ /Trend/ - Нападающий сборной Франции Карим Бензема перешел в саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад".

Как передает Trend, об этом сообщили во вторник в социальных сетях клуба.

35-летний Бензема с 2009 года выступал за мадридский "Реал" и завоевал с этим клубом 25 трофеев, включая четыре чемпионских титула в Испании, пять побед в Лиге чемпионов и клубный чемпионат мира. Он также получил "Золотой мяч" в 2022 году.

В национальной команде Франции Бензема играл с 2007 по 2015 годы и с 2021 по 2022 годы, выиграв Лигу наций УЕФА-2020/2021 и заняв второе место на ЧМ-2022. Бензема является вторым лучшим бомбардиром в истории "Реала" со 353 голами, уступая лишь португальцу Криштиану Роналду, у которого 450 забитых мячей.