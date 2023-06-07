БАКУ /Trend/ - Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал свой переход в саудовский клуб "Аль‑Иттихад".

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу клуба, француз завяил, что саудовский клуб является для него новым вызовом.

"Это хорошая лига, и в ней много хороших игроков. Криштиану Роналду уже здесь, он мой друг, который показывает, что Саудовская Аравия стремительно развивается. Я здесь, чтобы побеждать, как делал это в Европе", - сказал он.

35-летний Бензема с 2009 года выступал за мадридский "Реал" и завоевал с этим клубом 25 трофеев, включая четыре чемпионских титула в Испании, пять побед в Лиге чемпионов и клубный чемпионат мира. Он также получил "Золотой мяч" в 2022 году.

В национальной команде Франции Бензема играл с 2007 по 2015 годы и с 2021 по 2022 годы, выиграв Лигу наций УЕФА-2020/2021 и заняв второе место на ЧМ-2022. Бензема является вторым лучшим бомбардиром в истории "Реала" со 353 голами, уступая лишь португальцу Криштиану Роналду, у которого 450 забитых мячей.