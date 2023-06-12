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Сборная Уругвая стала победителем молодежного ЧМ

Спорт Материалы 12 июня 2023 03:51 (UTC +04:00)
Сборная Уругвая стала победителем молодежного ЧМ

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БАКУ /Trend/ - В финале молодежного чемпионата мира, который проходил в Аргентине, сборная Уругвая одержала победу над командой Италии со счетом 1:0.

Как передает Trend, матч прошел в Ла-Плате, и единственный гол был забит Лусиано Родригесом на 86-й минуте.

Это историческая победа для уругвайской сборной в молодежном Чемпионате мира. Ранее они дважды становились вице-чемпионами (1997, 2013) и один раз завоевывали бронзовую медаль (1979).

В матче за третье место команда Израиля одолела сборную Южной Кореи со счетом 3:1 и завоевала бронзовые медали.

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