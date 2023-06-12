Сборная Уругвая стала победителем молодежного ЧМ

БАКУ /Trend/ - В финале молодежного чемпионата мира, который проходил в Аргентине, сборная Уругвая одержала победу над командой Италии со счетом 1:0.
Как передает Trend, матч прошел в Ла-Плате, и единственный гол был забит Лусиано Родригесом на 86-й минуте.
Это историческая победа для уругвайской сборной в молодежном Чемпионате мира. Ранее они дважды становились вице-чемпионами (1997, 2013) и один раз завоевывали бронзовую медаль (1979).
В матче за третье место команда Израиля одолела сборную Южной Кореи со счетом 3:1 и завоевала бронзовые медали.