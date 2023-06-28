Полузащитник «Челси» Ковачич перешел в «Манчестер Сити»

БАКУ /Trend/ - Хорватский футболист Матео Ковачич перешел в «Манчестер Сити».

Как передает Trend, об этом сообщается на сайте английского клуба.

Контракт рассчитан на четыре года.

Двадцатидевятилетний полузащитник до этого провел пять сезонов в своем «Челси» и принял участие в 221 матче. В их составе он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Хорватии Ковачич завоевал серебряную медаль на чемпионате мира 2018 года в России и бронзовую медаль на чемпионате мира 2022 года в Катаре.