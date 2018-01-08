Золотой Глобус-2018: лучшие наряды звезд (ФОТО)

Издание HELLO! Russia представило лучшие платья звезд на церемонии вручения кинопремии "Золотой Глобус".

По красной дорожке продефилировали Анджелина Джоли, Николь Кидман, Дакота Джонсон, Риз Уизерспун, Алисия Викандер Джессика Честейн, Джессика Бил, Диана Крюгер, Пенелопа Крус и многие другие.

"Золотой Глобус", который вручает ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.

Анджелина Джоли

Пенелопа Крус

Риз Уизерспун

Диана Крюгер

Джессика Честейн

Николь Кидман

Джессика Бил

Сальма Хайек

Дакота Джонсон

Мишель Пфайффер

Алисия Викандер

Наоми Кэмпбелл

Мэнди Мур

Зои Кравиц

Сирша Ронан

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