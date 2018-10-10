Азербайджанский топ-стилист проведет мастер-класс в Бразилии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский топ-стилист Анар Агакишиев проведет 21 октября мастер-класс в Сан-Паулу (Бразилия), сообщает Trend Life.

"Дорогие коллеги, я получаю огромное количество писем об уроках. Наконец этот день приближается. Осталось очень мало до дня моего мастер-класса", - написал стилист на своей странице в Instagram.

Стилист хорошо известен не только в Азербайджане, но и за рубежом. Проект Анара Агакишиева "Before/After" ("До/После"), который он представляет в социальной сети, приобрел огромное количество поклонников.

В рамках данного проекта стилист "трансформирует" образы посредством макияжа, причесок, изменения цвета волос и, конечно же, своих "золотых рук". Ведь женщина, сколько бы ей ни было лет, всегда хочет быть красивой и привлекательной.

Отметим, что одной из участниц проекта "Before/After" стала 27-летнюя девушка Нармин, у которой в 11-летнем возрасте было серьезно обожжено лицо. Анар Агакишиев чудесным образом преобразил Нармин, что вызвало множество восторженных комментариев, в том числе и от мировой звезды Пэрис Хилтон, которая написала: "Это заставило меня расплакаться, я растрогана этой историей. Она — прекрасна".

(Автор: Джани Бабаева)

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