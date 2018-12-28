Кто из азербайджанских звезд кардинально сменил имидж в 2018 году (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Год подходит к концу, и это время подводить итоги, вспоминать, что интересного произошло и какие события запомнились больше всего. Прощаясь с 2018 годом, Trend Life собрал подборку фотографий отечественных звезд, которые сменили имидж в этом году. Для некоторых из знаменитостей перемены во внешности были не долгими, и они вновь вернулись к привычному образу, а вот у других новый имидж стабильно закрепился.

Хочешь изменить жизнь – измени прическу, гласит народная мудрость. Связаны ли изменения в имидже Натаван Хабиби с изменениями в ее личной жизни, мы не знаем. Но, в этом году певица решила избавиться от своих красивых длинных волос. Теперь поклонники любуются похудевшей Хабиби, которая сделала лаконичное каре с челкой.

О вечном противостоянии между блондинками и брюнетками знают многие. Какую позицию занять, каждая женщина решает для себя сама, вот и заслуженная артистка Манана Джапаридзе в этом году перешла из лагеря брюнеток в коалицию блондинок. Перешла и не прогадала, с новым цветом волос певица выглядит свежо и великолепно.

У певицы Нуру Сури изменения произошли с точностью до наоборот – она из блондинки стала роковой брюнеткой. Но, видимо быть блондинкой – это совершено другое душевное состояние, так что Сури быстро вернулась к привычному образу.

Не только девушкам свойственно менять прически. Представители сильного пола тоже иногда экспериментируют. Например, победитель "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов летом кардинально сменил имидж - став блондином. Судя по комментариям поклонников на странице певца в социальных сетях – такими переменами остались довольны и фанаты, и сам артист.

Топ-стилист Анар Агакишиев, известный своей работой по преображению не только отечественных звезд, в рамках проекта "Before/After" ("До/После") "трансформировал" образ народной артистки Азербайджана Флоры Керимовой. Всегда элегантная Флора Керимова редко экспериментирует с имиджем, но благодаря Агакишиеву она изменилась до неузнаваемости, преображение сделало певицу как минимум на 20 лет моложе. Жаль, что после кардинальных перемен народная артистка быстро вернулась к прежнему образу.

Заслуженная артистка Тунзаля Агаева кардинально не экспериментирует со стилем, хотя в ее образе часто появляются смелые и новаторские идеи. Вот и в этот раз певица поменяла цвет волос. Нет, это не блонд, не жгуче-черный и даже не огненно-рыжий, а пепельно-фиолетовый. Достаточно нестандартное решение, неправда ли, но очень интересное.

Еще один мужчина в нашем списке - народный артист Фаиг Агаев. За многолетнюю творческую деятельность зрители видели артистка в разных образах. Наверное, в этом году певцу наскучил привычный имидж, и он решил, отрастить волосы, которые собирает в аккуратный хвост. Отметим, что мужские прически с длинными волосами уже несколько лет как вошли в моду, так что Фаиг Агаев заслуженно может считаться одним из самых стильных представителей азербайджанского шоу-бизнеса.

Конечно, Флора Керимова не единственная отечественная знаменитость – участница проекта "Before/After". В волшебных руках стилиста Анара Агакишиева побывали многие известные актрисы и певицы. Среди всех участниц проекта наряду с Флорой Керимовой мы также хотим выделить заслуженную артистку, известную актрису театра и кино Мехрибан Ханларову. Благодаря стилисту Ханларова стала платиновой блондинкой и тоже "сбросила" не один десяток лет.

Не секрет, что ради роли актеры поправляются и худеют, меняют стиль, стригутся под ноль или отращивают волосы. Так поступила и азербайджанская актриса Кенуль Нагиева, живущая и работающая в Турции. Для роли в турецком историческом сериале "Diriliş Ertuğrul" ("Воскресший Эртугрул") пришлось побриться налысо. Но даже в таком образе актриса выглядела стильно и эффектно.

(Автор: Джани Бабаева)

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