Самые красивые ювелирные украшения звезд "Золотого глобуса – 2019" (ФОТО)

Одним из самых эффектных выходов на красной ковровой дорожке церемонии "Золотой глобус – 2019" стало появление Леди Гаги, пишет vogue.ua. 76-я ежегодная премия Golden Globes стала дебютной для певицы, в этот раз она была номинирована за лучшую женскую роль в фильме "Звезда родилась". Леди Гага появилась в нежно-голубом платье Valentino под цвет волос и в бриллиантовых украшениях Tiffany & Co. Общей стоимостью 5 миллионов долларов. Ожерелье Aurora Tiffany & Co. было сделано на заказ и состояло из более чем 300 бриллиантов, центральный же камень огранки "груша" имел вес в 20 карат. Также Aurora дополнили серьги с бриллиантами из платины стоимостью 115 000 долларов и сверкающее трио браслетов.

Другие девушки не отставали, на Сирше Ронан были роскошные изумрудные серьги Chopard, Мишель Йео надела винтажное бриллиантовое колье, Джулианна Мур украсила свои запястья браслетами Chopard с бриллиантами и рубинами, а также бриллиантовыми серьгами Chopard, в колье Chopard пришла и Джулия Робертс, Дакота Фэннинг выбрала Beladora Jewelry, в Рейчер Вайс - Cartier.

Джулия Робертс

Эмма Стоун

Дакота Фэннинг

Рейчер Вайс

Лили Рейнхарт

Кристина Риччи

Роуэн Бланчард

Хилари Дафф

Камилла Белль

Малин Акерман

Джейми Кинг

София Буш

Сара Хайленд

Эмбер Херд

Пенелопа Крус

Джулианна Мур

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