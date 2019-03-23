В Баку прошел финал Top Model Azerbaijan 2019 (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 1033 Baku Event Hall прошел финал национального конкурса моделей Top Model Azerbaijan 2019, сообщает Trend Life.

Основатель и директор проекта Новруз Исмайыл отметил, что главная цель – выявление моделей для участия в международных подиумах. В конкурсе приняли участие около 150 девушек и более 200 юношей, в финал вышли по 12 человек.

Интересно, что члены жюри - модели Рустам Джабраилов, Ильгар Алиев, Эльхан Гусейн, Пярвиз Алиев также предстали на подиуме в одеждах от различных брендов. В состав жюри и творческий коллектив проекта также вошли организаторы международных проектов Агиль Мамиев и Пярвиз Азимзаде, хореограф Сирадж Бейалиев, со-директор Нармина Зейналзаде, Dj China, основатель By Zadə Ниджат Гусейнзаде, дизайнер İbo, который представил короны победителей с камнями Сваровски.

Решением жюри и зрительским голосованием победителями Top Model Azerbaijan 2019 были признаны Мурад Султан и Нигяр Мамедзаде.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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