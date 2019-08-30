Айсель Мамедова признана одной из стильных конкурсанток "Новой волны 2019"

30 августа 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Айсель Мамедова (AISEL) признана одной из самых стильных среди конкурсантов Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019", который прошел в Сочи с 24 по 29 августа, сообщает Trend Life.

Российский глянцевый интернет-журнал WMJ.ru провел голосование среди читателей на выбор "Самого стильного конкурсанта "Новой волны-2019", и AISEL заняла третье место. Первое место занял представитель Украины – Taras.

Айсель Мамедова - вокалистка, пианистка и композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей. Певица представляла Азербайджан на "Евровидении 2018" с песней "X my heart", написанной композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

(Автор: Джани Бабаева)

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