Лаббада, чепкен, кюрдю – типы женской одежды в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook продолжает демонстрировать и рассказывать об экспонатах из своей коллекции "Ткань, одежда, вышивка", сообщает Trend Life.

Лаббада (тип женской одежды)

Лаббада - тип женской одежды. Как правило, была стеганой, на подкладке и без воротника. На талии стягивалась тесьмой. По бокам ниже талии имелись короткие разрезы. Рукава были короткими, до локтей, с прорезями в подмышках. Лаббаду шили, как правило, из тирме, бархата или парчи, украшали по подолу и краю рукавов тонкой тесьмой.

Чепкен (верхняя женская одежда)

Такая разновидность верхней женской одежды, как чепкен, была распространена на всей территории Азербайджана. Этот вид одежды имел подкладку и плотно прилегал к телу. По бокам были небольшие разрезы с выступами. Отличительной чертой чепкенов были свободно свисающие ложные рукава, завершающиеся мыском, напоминающим кисть руки, и подбитые дорогой шелковой тканью контрастного цвета. Иногда разрезы рукавов украшались пуговицами. Шили чепкены из тирме, бархата или парчи, украшали тесьмой, косой бейкой и золотым кружевом.

Кюрдю (стеганая безрукавка)

Обычно кюрдю шили из бархата или тирме, украшая галуном, а иногда – из дубленой кожи, мехом внутрь. Кюрдю могла быть и стеганой, на подкладке с прокладкой из шерсти. Края обшивались мехом, швы прикрывались галуном. Карабахские кюрдю плотно облегали тело, были без рукавов и украшались мехом и галуном. Гянджинские кюрдю шились из дубленой кожи – с открытым воротом и рукавами до локтя с ластовицей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)