Азербайджанские звезды с бородой и без – кому идет, а кому следует побриться (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды (World Beard Day). В этом году праздник всех бородочей планеты выпал на пятое сентября. В последние годы борода – модный тренд, который не обошел стороной и азербайджанских звездных мужчин.

Trend Life предлагает оценить образы отечественных знаменитостей - кому из звездных мужчин борода придает шарм, а кто, сбривая ее становится моложе лет на 10.

Около года назад известный актер театра и кино Ибрагим Чингиз изменился до неузнаваемости – артист сильно похудел. Трансформация коснулась не только лишних килограммов, но и растительности на лице.

Заслуженный артист Аббас Багиров с бородой и без – вернее со щегольскими усами.

Народный артист, актер Пярвиз Мамедрзаев носит бороду уже много лет, но для роли готов ее постричь. Кстати, без бороды Мамедрзаев напоминает голливудского красавчика Джейсона Стейтема.

Говорят, в жизни каждого мужчины наступает момент, когда он откладывает в сторону бритву и решает кардинально все поменять, например как актер и блогер Талех Юзбеков.

Певец, представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" Чингиз Мустафаев без бороды выглядит намного моложе.

Телеведущий Самир Байрамлы бороду носит много лет, она подчеркивает естественные достоинства лица и помогает ему создать безупречный образ

Актер Хикмет Рагимов периодически экспериментирует со своей внешностью, а вернее с бородой. Если для роли нужно - он предстает перед зрителями с густой растительностью на лице.

Телеведущий Заур Бахшалиев короткую бороду носит давно, но иногда телезрители видят его и гладко выбритым.

Легкая небритость стала фирменным стилем рэпер Эльшада Хосе, однако, сейчас певец отрастил густую бороду. Кстати, многие поклонники просят рэпера вернуться к прежнему образу.

Азад Шабанов в отличие от вышеупомянутых звездных персон носит легкую щетину, но и у него был период, когда он поддался веяниям моды и отрастил короткую бородку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)