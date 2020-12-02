В резиденции болгарских монархов представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция руководителя Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой "Карабах" представлена в Софии в рамках международного дефиле "Искусство для дипломатии", организованного для представителей дипмиссий в Болгарии, сообщает Trend Life.

Показ был организован посольством Азербайджана в Болгарии и известным болгарским художником Петром Илиевым при попечительстве Симеона II (Симеон Борисов Саксен-Кобург-Готский, болгарский государственный и политический деятель, последний царь Болгарии в 1943-1946 годах из Саксен-Кобург-Готской династии, премьер-министр Болгарии в 2001-2005 годах). Дефиле было проведено во Дворце Врана - неофициальной резиденции болгарских монархов на окраине Софии.

В качестве моделей коллекцию "Карабах" представили студенты факультета искусств театра и кино Болгарской национальной академии под азербайджанскую народную мелодию "Сары гялин", вызвав большой интерес и овации зрителей. Данная коллекция была ранее с успехом представлена на международных подиумах в Великобритании, США, России и Китае.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса Гюльнара Халилова не смогла лично принять участие в мероприятии.

В рамках мероприятия было также рассказано об истории, традициях и особенностях одежды различных регионов Азербайджана, была представлена просветительская литература.

Главная цель проекта "Искусство для дипломатии" – ознакомление представителей дипломатических миссий с национальной одеждой, богатой историей и культурой разных стран и народов, пропаганда национального наследия.

(Автор: Вугар Иманов)