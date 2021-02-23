Медийные личности Азербайджана в образе семи красавиц Низами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Года Низами Гянджеви" НПО "Arts Council Azerbaijan" проводит фестиваль искусств "Art Fest Nizami", сообщил Trend Life руководитель организации, художник Дадаш Мамедов.

В ходе фестиваля запланировано проведение серии мероприятий, посвященных творчеству великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

Основная цель фестиваля - привлечение творческой̆ интеллигенции к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта. Автор идеи и руководитель фестиваля - Дадаш Мамедов.

Первым проектом фестиваля стал воркшоп для фотографов под названием "Семь красавиц".

В нем участвуют Лала Гусейнова, Александр Карягин, Мирсадых Гусейнов, Фархад Алекперли, Симон Петер, Эмин Гулиев и Мадина Дорожкина.

Каждый̆ из фотографов представил свой взгляд на героев поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц". В роли моделей в фотопроекте приняли участие медийные личности Нателла Османлы, Нармина Мамедзаде, Гюльнара Иманова, Лидия Алиева, Сона Гулиева, Сабина Зулалова и Дарига Найманова.

По итогам воркшопа состоится фотовыставка. Отметим, что куратор проекта - Сона Гулиева, художник по костюмам, дизайнер - Сабина Зулалова, художник по макияжу - Ангелина Бабаева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)