Звездные очкарики азербайджанского шоу-бизнеса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 4 марта во всем мире отмечают Международный день очкарика. Сегодня очки это не только необходимость, но ещё и очень модный аксессуар, идеально завершающий любой образ. Однако многие звездные персоны до сих пор публично не носят оптические очки, а отдают предпочтение контактным линзам. Trend Life предлагает посмотреть, кто из отечественных звезд не стесняется слыть очкариком.

Можно сказать, что для телеведущей Уснии Магеррамовой очки стали визитной карточкой. Спорт-шик или деловой наряд - очки добавляют образу Магеррамовой игривую "изюминку".

Несмотря на самые разнообразные образы, в которых народный артист Азербайджана Фаиг Агаев предстает перед зрителями, певец все же остается верен одной форме оправы. Очки в черной оправе идеально подходят исполнителю и уместно смотрятся как с солидным костюмом, так и в образе стиля Casual.

DjChina (Чингиз Мустафаев) не стесняется выходить на публику в очках. Очки не мешают ему тонко чувствовать связь с публикой и удачно миксовать треки.

Народная артистка Азербайджана Ниса Гасымова подходит к выбору очков с особой тщательностью. Певица смело носит очки с вечерним платьем, точно зная, оправа какой формы идет к ее лицу больше всего.

Заслуженный артист Аббас Багиров носит очки везде – и на сцене, и в повседневной жизни. Ну а если нужно что-то прочитать в телефоне, тут без очков не обойтись и вовсе…

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова никогда не боялась экспериментировать с внешностью, и модная оправа очков ей в этом помогает. У певицы большая коллекция очков, в основном солнцезащитных, которые она с легкостью сочетает даже с самыми необычными нарядами.

Популярного исполнителя, представителя Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингиза Мустафаева изредка можно встретить в очках, но мы всё-таки нашли несколько фотографий и предлагаем оценить образ артиста.

Популярная певица Натаван Хабиби никогда не скрывала, что носит очки. В коллекции артистки оправы разной формы и цвета. Кстати, участвуя в фотосессиях, Хабиби использует очки, чтобы придать образу изящного лоска.

Топ-стилист Анар Агакишиев, известный своей работой по преображению не только отечественных звезд, но и зарубежных, точно знает, как завершить образ и подчеркнуть индивидуальность модной оправой. Пример – фотосессия стилиста под водой, где он тоже в очках.

Популярный певец, композитор и телеведущий Мурад Ариф обычно носит очки в одной и той же оправе. Это свидетельствует о том, что Ариф нашел то, что подходит именно ему.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)