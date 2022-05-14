В Баку пройдет финал национального конкурса красоты Miss&Mister Azerbaijan 2022

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском центре молодежи (Bakı Gənclər Mərkəzi) 15 мая в 18.00 состоится финал ежегодного Национального конкурса красоты Miss&Mister Azerbaijan, сообщает Trend Life.

Национальный конкурс красоты Miss&Mister Azerbaijan ежегодно проводится с 1996 года.

По словам хореографа конкурса и основателя модельной школы Miss & Mister Azerbaijan Айлы Маис, конкурс как социально значимый проект является актуальным, очень востребованным и имеет большую значимость.

Среди главных целей проекта она отметила формирование в молодежной среде позитивного образа, развитие гуманистического мировоззрения и эстетического вкуса, пропаганду здорового образа жизни.

В рамках вечера будет представлена развлекательная программа. Вход на мероприятие свободный.

Адрес: ул. Мухтара Фаталиева, 40/89, Бакинский центр молодежи. Телефон для дополнительной информации: +994 55 897 71 83.

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