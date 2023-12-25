75-летие Serpenti в Баку: легендарные змеи BULGARI на фасаде Девичьей башни (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Римский ювелирный Дом BULGARI отмечает юбилей своей легендарной коллекции Serpenti.

75 лет выразительной индивидуальности, завораживающих перевоплощений, смелых идей и форм, блеска и красоты.

Образ змеи - визитная карточка ювелирного дома BULGARI. Летопись культовой коллекции Serpenti началась в 1948 году, когда были представлены ювелирные часы с обвивающим запястье браслетом-спиралью Tubogas (что в переводе с итальянского – «газовая труба»). Дерзкий дизайн под не менее дерзким для Дома роскоши именем - силуэт стал знаковым открытием BULGARI и новой вехой для мировой ювелирно-часовой индустрии.

Змея - один из древнейших мифологических символов, в разных культурах он символизирует мудрость, бесконечность, исцеление – а в Средиземноморье это прежде всего знак возрождения, постоянного обновления и притягательной женственности.

Serpenti не перестает эволюционировать, неповторимые колье, часы, браслеты, кольца, серьги, броши, пояса, сумки, вдохновленные образом мифической змеи, беспрестанно меняют свой облик. За эти годы змея BULGARI сбрасывала кожу, покрываясь новыми драгоценными чешуйками разных форм и окраса – желтое, розовое и белое золото, эмали всех мыслимых оттенков, рубины и изумруды, бирюза и даже красное дерево…

Однако, какие бы метаморфозы и дерзкие трансформации ни происходили в облике Serpenti, изделия сохраняли свои неординарные узнаваемые черты, великолепие и харизму.

За последние три четверти века женщины активно меняют наш мир свой решимостью, энергией, умом талантом. Они генерируют необычные, смелые идеи, достигают удивительных успехов. На этом пути Serpenti является их верными спутниками и вдохновителями, "облегая" запястьям, шее и пальцам

Кто они, эти современные Клеопатры - женщины, носящие Serpenti? Сильные, независимые, яркие и уверенные в себе героини нашего времени, они в центре внимания чем бы не занимались - модой, искусством, бизнесом.

Serpenti празднует 75-летие, в честь этого торжественного события в разных уголках мира проходят масштабные арт-события.

Ювелирный Дом запустил международный арт-проект Serpenti Factory, в центре внимания которого змея как бескрайний источник вдохновения. Вслед за Мадридом, многие города, среди которых Шанхай, Сеул, Дубай, Милан и Токио, чествуют легендарную икону BULGARI.

Баку также принял мировую эстафету празднований.

Итальянцы и азербайджанцы близки по темпераменту, отношению к жизни, проявлению любви, стремлению к красоте.

И по умению носить украшения – искусно и ярко их сочетая. Поэтому в Азербайджане много поклонников BULGARI.

Элегантный званый вечер в Баку был организован совместно с журналом NARGIS во Дворце "Гюлистан". Гости наслаждались музыкой на стыке двух близких по своей мелодичности культур Италии и Азербайджана.

Ведущий Джейхун Али приглашал на сцену один звездный состав за другим – оперный певец Самир Джафаров, этнический инструменталист ElRein, барабанщик Рамиль Джахангиров и джазовый пианист Исфар Сарабский. Каждый номер программы – открытие, волшебное и манящее как и мифические змеи BULGARI.

Жемчужиной вечера стало выступление джазовой певицы Джины Уэст – большого друг бренда BULGARI, специально прилетевшей из Лондона. Уэст подарила гостям зажигательный эксклюзивный концерт, вызвав бурные овации публики, которая с огромным удовольствием подпевала артистки.



Специально к этому мероприятию из Рима в Баку на несколько дней было доставлено собрание редких и созданных в эксклюзивном экземпляре произведений Serpenti. Творения высокого ювелирного и высокого часового искусства на тему культовой змеи BULGARI стали бесспорными героями вечера.





Прибывшие в Баку официальные представители BULGARI и их азербайджанские партнеры из компании BLUE PLANET приветствовали и благодарили гостей.

Кульминацией торжеств по случаю 75-летия Serpenti в Баку стал завораживающий проект - 3D mapping на Девичьей башни - главном символе столицы Азербайджана.

Идея принадлежит команде журнала NARGIS. Главный редактор журнала Ульвия Махмуд является другом бренда BULGARI.

На один вечер Девичья башня - уникальный историко-архитектурный памятник, предстала перед бакинцами в совершенно новом и неожиданном свете. Историко-архитектурный памятник словно ожил, притягивая к себе внимание многочисленных прохожих. Видео-проекция создала потрясающее шоу, от которого невозможно было оторвать взгляд. Змеи BULGARI скользили по фасаду здания Девичьей башни, демонстрируя великолепие творений римского Дома.

Такого не было никогда - всемирные ювелирные мотивы на архитектурном символе Баку - объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальная анимация навеяна волшебными преображений символа BULGARI. Идущие из глубины веков и столь любимые в Азербайджане легенды о Девичьей башне, переплелись с древним сакральным символом с берегов Средиземноморья.

Символ бесконечных метаморфоз Дома BULGARI, Serpenti пленяет и уверенно смотрит в будущее.