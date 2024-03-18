Объявлен международный конкурс азербайджанского искусства кялагаи - председатель жюри Фахрия Халафова

БАКУ /Trend Life/ - В честь 10-летия включения кялагаи (азербайджанский национальный женский головной убор) от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО объявлен международный конкурс азербайджанского искусства кялагаи, сообщила Trend Life председатель жюри и член оргкомитета, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова.

Автор идеи и организатор конкурса - руководитель ОО "Азербайджанские женщины России" Хатира Гамбарова. Организационная поддержка – ОО "Женщины-предприниматели" Зенфира Агаева.

Основной целью проведения конкурса является пропаганда кялагаи, одной из наших национально-духовных ценностей, на международном уровне, демонстрация того, как кялагаи используется в современной одежде, и передача искусства кялагаи как культурного наследия будущим поколениям.

Конкурс проводится среди азербайджанских женщин, проживающих в разных странах мира.

Условия конкурса:

- используя кялагаи, создать один или несколько образов, и сделав фотоснимок (видео также принимается), отправить на конкурс;

- при съемке фото или видео телефон следует держать горизонтально;

- на конкурсе нет возрастных ограничений.

Желающие принять участие в конкурсе могут прислать свои работы до 25 апреля 2024 года на [email protected] или на +79605451099 (Telegram, WhatsApp), указав свои данные.

Оценка работ, определение победителей будут проходить онлайн на телеграмм-канале конкурса.

Победителям будут вручены дипломы и награды.

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