Великолепие азербайджанского кялагаи представлено в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже по случаю 10-летия включения искусства кялагаи в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была представлена экспозиция "Танец символов", организованная посольством Азербайджана во Франции и постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО, сообщили Trend Life в Ассоциации диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

В открытии выставки приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, президент Исполнительного совета ЮНЕСКО Вера эль-Хури Лакёй, послы и дипломаты постоянных представительств при ЮНЕСКО, деятели культуры и искусства.

Кялагаи - представляет собой шелковый платок из некрученых нитей, ручного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском. На протяжении веков кялагаи было неотъемлемой частью жизни азербайджанской женщины. Еще в 5-6 вв. носили шелковые платки со следами золотошвейной вышивки - прообраз кялагаи. Азербайджан в XVII веке являлся крупной шелководческой областью Ближнего Востока, а Ширванская провинция - главным районом шелководства Азербайджана. Важнейшими центрами производства шелковых тканей в Азербайджане были и Шамахы, Гянджа, Шеки, Шуша. Здесь производили удивительные по тонкости, изысканности и красоте узоров, ткани, шелковые женские головные платки и др. Особенно Шеки издавна славился изделиями из шелка. Итальянский путешественник Марко Поло еще в 13 веке отмечал красоту таких шелковых платков в Шамахы и Барде.

На мероприятии были представлены образцы кялагаи, созданных в Басгале Исмайыллинского района Азербайджана, среди которых были “Şah buta”, “Saya buta”, “Xırda buta”. С древнейших времен Басгал являлся центром ремесленного производства, известен своим шелкоткачеством, производством национальных женских шелковых платков - кялагаи, в частности, до нас дошли станки, на которых в древности ткали шелк. Проведен мастер-класс по созданию и украшению кялагаи различными мотивами, узорами и орнаментами.

Гостям была представлена информация о проектах искусственного интеллекта "Шуша" и "Авинд" организатора Международного фестиваля цифрового искусства IDSF-22, руководителя группы цифрового искусства Mezo Art Набат Гарахановой. В рамках проекта "Шуша" с помощью искусственного интеллекта создаются цифровые произведения искусства, отражающие богатое культурное наследие Азербайджана, в том числе ковры и образцы искусства на тему города Шуша – культурной столицы Азербайджана.

Цель проекта – возрождение древних традиционных искусств города Шуша, колыбели культуры Азербайджана, с помощью инновационных технологий. Проект "Авинд" предусматривает отбор и кураторство произведений искусства для фестивалей цифрового искусства, использование передовых алгоритмов для сканирования и анализа больших объемов данных, позволяющих выбрать наиболее подходящие образцы для выставки. Оба проекта стремятся интегрировать искусственный интеллект в мир искусства, расширяя границы творческой и кураторской практики с помощью новейших технологий.

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