Cостоялся финал Национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2024 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел финал Национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2024, сообщает Trend Life.

Финал состоял из двух частей. Под руководством постановщика-хореографа проекта Айлы Маис впервые в истории конкурса было продемонстрировано свободное дефиле участников, которое привлекло внимание индивидуальными выступлениями, музыкой, специальным подиумными показами и сценическими образами. Затем финалисты предстали в вечерних платьях и костюмах. Ведущей вечера была Ада Сулейман.

В состав жюри вошли - организатор и учредитель конкурса Miss & Mister Azerbaijan Анеля Ордуханова, исполнительный директор конкурса – Амиль Искендеров, народный артист Азербайджана Кязым Абдуллаев, журналист-публицист Рамиля Гардашхангызы, основатель Top Model Azerbaijan и Victoria Dupont Model Анар Искендерсой, основатель Top Model и Top Model Орхан Мамедов, актер Джавидан Кесеменли, мастер по макияжу Кенуль Исмайлова, консультант по стилю Али Шамхал, победительница Top Model of the World, модель Теграна Бахрузи.

Участникам финала были вручены дипломы профессиональной модельной школы Azerbaijan Model School.

В различных номинациях победителями стали:



Miss Azerbaijan 2024 – Дениз Исмиева;



Mister Azerbaijan 2024 – Исмели Аббсазаде;



I Vice Mister Azerbaijan 2024 – Намиг Ибадов;



I Vice Miss Azerbaijan 2024 – Фидан Исмайлова;



II Vice Mister Azerbaijan 2024 – Руфин Аллахвердиев;



II Vice Miss Azerbaijan 2024 – Ирана Рамазанлы;



III Vice Mister Azerbaijan 2024 – Алимухтар Гасанли;



III Vice Miss Azerbaijan 2024 – Зейнаб Гулиева;



Mister Baku 2024 – Мурад Мустафазаде;



Miss Baku 2024 – Наиля Байрамова;



Mister Super Model 2024 – Ягуб Ферзиев;



Miss Super Model 2024 – Алия Алибейли;



Mister Photo Model 2024 – Габиль Юсифов;



Miss Photo Model 2024 – Егяна Гасанли;



Mister Style 2024 - Габиль Юсифов;

Miss Grace 2024 – Инджи Гусейнзаде;

Mister Sport 2024 – Тахмасиб Рамазанлы;



Miss Charm 2024 – Илаха Ханджанова.



Напомним, что Национальный конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan ежегодно проводится с 1996 года.

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