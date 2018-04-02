Дмитрий Крылов рассказал зрителям российского телеканала про Габалу и Шеки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На российском "Первом канале" состоялся показ авторской программы Дмитрия Крылова "Непутевые заметки", посвященной Азербайджану.

"Дмитрий Крылов отправляется в Габалу - древнейший город в истории Азербайджана. В окрестностях Габалы есть не только множество памятников архитектуры прошлых веков, но и совсем молодой курорт Туфандаг. Не менее знаменит и старый Шеки, где находится драгоценный памятник архитектуры XVIII века – дворец шекинских ханов", - отмечается на сайте телеканала.

Trend Life представляет вниманию читателей выпуск программы "Непутевые заметки", посвященной Азербайджану.

(Автор: Джани Бабаева)

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