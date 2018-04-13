Львов: Один день в жемчужине западной Украины (ФОТО)

БАКУ – ТРУСКАВЕЦ – ЛЬВОВ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life пятую часть материала "Трускавец - на любимом курорте азербайджанцев"

Трускавец, считающийся карпатской здравницей, известен лечебными водами, целебными свойствами местной природы, а также развитой сетью санаториев, отелей и вилл. Здесь уверены, что отдых на курорте можно сделать не только полезным для здоровья, но и интересным. Поэтому из Трускавца разработаны маршруты множества однодневных экскурсий по прекрасным уголкам западной Украины - Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областям. Курортники могут совершить поездку по храмам и святым местам, посетить замки средневековья, прогуляться по старинным городам, полюбоваться красотами местной природы.

Туристов, заказавших тур, водители автобусов забирают возле мест их пребывания в Трускавце или с заранее оговоренных остановок. Билеты в музеи, обеды, подъемники часто оплачиваются отдельно, а услуги гида входят в стоимость. Обычно подобные туры стоят от 100 до 350 гривен (7-30 манатов). При наличии Шенгенской визы отдыхающие в Трускавце могут посетить и Польшу – до ближайшей границы с Европейским союзом всего 80 км.

Но особой популярностью пользуются экскурсии по жемчужине западной Украины - древнему городу Львову. Из Трускавца во Львов 93 км пути и на автобусах можно доехать максимум за два часа. Обходится подобная экскурсия примерно в 150-200 гривен (11-14 манатов).

На территории Львова, считающегося музеем под открытым небом, сохранилось около трети памятников архитектуры Украины. Здесь 37 музеев, шесть театров, старинные мощеные узкие улочки, музеи-кафетерии, кофейни, рестораны с интереснейшей стилизацией, храмы и костелы. Как говорят многие туристы, Львов сочетает в себе особый дух старины и современность.

Только за прошлый год Львов посетили 2,6 млн туристов. Чаще всего во Львов приезжают украинцы, поляки и белорусы. В десятку стран, чьи граждане приезжают во Львов, входят также Турция, Германия, США, Литва, Великобритания, Чехия и Канада. Среди них и граждане Азербайджана, в особенности если учесть, что уже несколько лет осуществляется прямое авиасообщение между Баку и Львовом.

Самыми популярными у туристов объектами являются площадь Рынок, оперный театр, ратуша, Высокий замок, мастерская шоколада, собор святого Юра, музей-аптека. А лучшими способами провести время во Львове считают посещение ресторанов и кафе, прогулки и посещение учреждений культуры.

Одними из самых интересных и в то же время "вкусных" мест Львова являются кавярни – так называются по-украински кофейни. Ведь традиция пить кофе, а соответственно его готовить, существует в городе с незапамятных времен. Во Львове так много кавярен, что обойти их не хватит и недели, во всяком случае так утверждают экскурсоводы.

Но есть несколько кавярен, которые имеют солидную репутацию. Среди них «Золотий Дукат», отличительной чертой которой является наличие специальных видов шоколадных угощений и зерен кофе, обернутых в пищевое золото. Здесь в меню предлагается самый дорогой в мире кофе, но средняя цена обычного варьирует в пределах 25-35 гривен (1,5-2 маната) за небольшую чашечку.

Обязательно посетите и так называемую "Кофейную шахту" ("Львівська копальня кави"), которая находится в самом центре Львова, на рыночной площади. Здесь проводят экскурсии, вкусно кормят и предлагают широкий выбор кофе и специй, кофейного инвентаря и сувениров.

Первая часть - https://www.trend.az/life/travel/2878128.html

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Четвертая часть - https://www.trend.az/life/travel/2884455.html

(Автор и фото - Эльчин Гусейнов)

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