Стоит ли ждать изменения курса маната в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - С апреля 2017 года курс азербайджанского маната по отношению к доллару держится на уровне 1,7 AZN/USD. Стабильность национальной валюты поддерживают восстанавливающиеся показатели экономического роста, доверие населения к манату, растущий экспорт и другие факторы.

Однако в последнее время вновь возобновились спекуляции о возможной девальвации маната. Так есть ли предпосылки для удешевления национальной валюты?

Инфляция и политика Центрального банка

Основная задача Центробанка на этот год - достижение низкого уровня инфляции на уровне шести-восьми процентов. Удешевление маната может вызвать рост цен, то есть повышение инфляции, что идет вразрез с политикой ЦБА.

Комментируя возможность девальвации маната, председатель ЦБА Эльман Рустамов ранее уже заявлял, что монетарный регулятор не допустит резкого удешевления или укрепления маната, потому что это может привести к ряду нежелательных макро- и микроэкономических рисков. У ЦБА, подчеркнул Рустамов, три приоритета - стабильный курс с низкой волатильностью, дешевая валюта и низкая инфляция.

Международные организации также считают, что нет причин для удешевления маната. В частности, по мнению аналитиков международного рейтингового агентства Moody’s, на сегодня нет давления на азербайджанский манат, и в этой связи инфляция в стране в ближайшие два года составит пять-шесть процентов.

На манат также может влиять денежная политика соседних стран или тех, с кем у Азербайджана большие объемы торгового оборота. В частности, опасения часто озвучивались в отношении доллара, базовая ставка которого была повышена ФРС США в марте этого года.

Однако, как сообщил Trend глава отдела валютной стратегии Saxo Bank Джон Харди, в настоящее время повышение базовой ставки не окажет весомого влияния на курс азербайджанского маната. Изменение же курса евро не так актуально для азербайджанского маната, считает он, как, например, тот же доллар или цены на нефть.

Торговый баланс

Экспортные операции обеспечивают приток иностранной валюты в страну. Если страна экспортирует больше, чем импортирует, то ее торговый баланс остается положительным, что в свою очередь, способствует укреплению национальной валюты.

По итогам 2017 года профицит торгового оборота Азербайджана составил 5,03 миллиарда долларов. То есть, объем экспорта товаров на более чем пять миллиардов долларов превышает объемы импорта. Если взять счет текущих операций [то есть добавить к торговому обороту еще и торговлю услугами], то его профицит составил по итогам года 1,68 миллиарда долларов.

Позитивная тенденция продолжается и в настоящее время, так положительное торговое сальдо в январе-марте 2018 года составило 1,16 миллиарда долларов [данные по счету текущих операций за тот же период пока недоступны].

Дополнительный приток иностранной валюты в страну также обеспечивает развитие туризма. В последнее время правительство целенаправленно работало в этом направлении. В 2017 году число посетивших Азербайджан туристов выросло на 20 процентов, а за первый квартал этого года - почти на 13 процентов.

Эти же туристы только за январь-февраль 2018 года потратили в Азербайджане свыше 190,9 миллиона долларов (рост за год на 20 процентов). В 2017 году траты иностранных туристов в стране превысили один миллиард манатов.

В среднесрочной перспективе приток иностранной валюты в Азербайджан обеспечат и газовые проекты. За счет запуска добычи газа в рамках второй стадии разработки месторождения “Шах Дениз” и продления “Контракта века” до 2050 года обеспечат стране дополнительные миллиарды долларов.

Доверие населения к национальной валюте

Потеря доверия к национальной валюте со стороны населения означает, что они начнут переводить сбережения в иностранную валюту. В итоге спрос на доллары, евро и другую инвалюту растет, а это ведет к ослаблению национальной валюты.

Согласно данным Центрального банка, по итогам февраля текущего года объем вкладов в национальной валюте в банках страны составил 2 935,2 миллиона манатов, что вдвое больше показателя февраля 2017 года. Доля вкладов в национальной валюте за этот период выросло с 20,6 до 37,8 процента. Стоит также отметить, что удельный вес манатных вкладов достиг максимума с февраля 2015 года, когда произошла первая девальвация.

Таким образом, доверие населения к манату достигло трехлетнего максимума. Это важный фактор, который говорит о том, что население вновь начало верить в стабильность маната.

Нефтяной фактор

В случае с Азербайджаном, определенную роль для курса маната играют также цены на нефть. Безусловно, в краткосрочной перспективе влияние стоимости нефти на курс отсутствует, но такая зависимость прослеживается в среднесрочном и долгосрочном плане. Однако, сегодня причин для беспокойства нет. Дело не только в том, что нефть сегодня торгуется на уровне 70 долларов за баррель, а азербайджанская и вовсе обновила почти 3,5-летний максимум в 74 доллара, но и в том, что базовая цена на нефть в государственном бюджете на этот год заложена на уровне 45 долларов за баррель. А эта цифра ниже даже самых пессимистических прогнозов. Таким образом, правительство решило обезопасить себя от возможных рисков, связанных с нефтяным фактором.

Экономика Азербайджана выходит на траекторию устойчивого роста. На этот год многие международные финансовые институты ожидают роста ВВП страны на 1,5-2 процента, а со следующего года увеличения темпов роста экономики за счет “Шах Дениз 2” и других проектов. Инфляция в стране, по их же прогнозам, будет однозначной. Экспорт Азербайджана стабильно растет, в том числе за счет льгот и поощрительных мер правительства.

Все эти факторы дают основание полагать, что на сегодня изменение курса маната является маловероятным и безосновательным. Так есть ли причины для паники?

Азад Гасанли, глава Русской службы Trend

Твиттер: @AzadHasanli

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