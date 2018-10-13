Андрей Шенин: Азербайджан стратегически важен для США в регионе Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - Предстоящий визит американского советника по национальной безопасности Джона Болтона в регион Южного Кавказа и в частности в Азербайджан, подтверждает интерес американской стороны к этому стратегически важному региону.

Об этом сообщил Trend в субботу, профессор кафедры регионоведения Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, российский эксперт - американовед Андрей Шенин.

Как уже сообщалось ранее, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершит визит в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию 20 октября. Об этом Болтон написал на своей странице в Twitter.

По словам Шенина, Джон Болтон - достаточно известная на постсоветском пространстве личность, и его принято относить к неоконсерваторам, получившим известность в период администрации Джорджа Буша-младшего.

«C большой долей вероятности можно предположить, что основными пунктами повестки дня будут вопросы Афганистана и энергетики, которые принципиально важны для США в регионе. Касательно Афганистана Болтон будет закреплять договоренности по транспортировке грузов через порты на Каспийском море, а по энергетике, возможно, речь будет идти об отдельных, уже реализуемых бизнес-проектах, а также о решении текущих задач. На данный момент на сайтах основных консервативных институтов (Heritage, AEI), в стенах аналитической службы Конгресса или публикациях Белого Дома нет никаких программных документов или геополитических разработок уровня «энергетической концепцию Чейни» 2001 года. Поэтому, можно сказать, что Болтон предпримет поездку с целью закрепить имеющиеся договоренности и посмотреть на расстановку сил в регионе. А вот уже после его возвращения в Америку и выборов, можно будет начать присматриваться к публикациям отдельных правительственных экспертов на предмет формирования стройной концепции США по Южному Кавказу», - сказал Андрей Шенин.

Что касается Азербайджана, то на данный момент США рассматривают эту страну в качестве важного стратегического партнера в регионе.

«Через Азербайджан будет идти большой объем помощи для американских войск в Афганистане, в то же время также нельзя забывать про магистральные трубопроводы ТАР, ТАNAP», - сказал Шенин, отметив, что реализация масштабного Трансадриатического трубопровода (ТАР), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, является приоритетной задачей для США.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор» и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе. Он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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