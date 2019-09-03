Евгений Михайлов: Еревану осталось недолго лавировать в вопросе Карабаха

3 сентября 2019 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Позиция Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха и его статуса, глубоко провокационна и не отвечает современным реалиям, когда усилия международного сообщества и прежде всего основного гаранта безопасности для Еревана в лице России, направлены на снижение напряжённости и соответственно на попытку разрешения конфликта мирным путём.

Такое мнение высказал известный российский телеведущий, политический эксперт Евгений Михайлов, по поводу недавнего инцидента на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, в связи с «днем независимости», отмечаемым вымышленным преступным режимом в Карабахе.

По мнению российского эксперта, празднование так называемого «Дня независимости» является поводом для обострения межгосударственных отношений, которые и так на минимальном уровне между Азербайджаном и Арменией со времен начала эскалации конфликта.

«Думаю, Пашинян специально обостряет ситуацию, пользуясь сложной ситуацией в Сирии и на всём Ближнем Востоке, где Россия имеет прямые национальные интересы. Тем самым премьер Армении хочет видимо проскочить внимание сильных занятых другими проблемами и решить собственные политические и сиюминутные проблемы. Но это глубокое заблуждение, так как есть понимание у Москвы, что Баку является сильным региональным игроком и союзником и того, что нельзя позволять новым армянским политикам пользоваться благосклонностью России, полученной за многие столетия дружбы», - продолжил Михайлов.

Эксперт предположил, что Еревану не долго осталось лавировать, поскольку он может потерять поддержку Москвы.

По мнению телеведущего, Россия в современных реалиях сможет позволить Азербайджану решить свои территориальные проблемы, связанные с оккупацией Карабаха и районов буферной зоны.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

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