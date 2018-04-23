В Ереване в понедельник задержали 33 демонстранта

Сотрудники правоохранительных органов задержали в понедельник в Ереване 33 участника акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

"На данный момент в полицейские отделения доставлены 33 демонстранта", — сказал собеседник агентства.

Ранее в ведомстве сообщили, что пять полицейских были избиты протестующими в Арагацотнской области, принимаются меру по установлению личности виновных.

Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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