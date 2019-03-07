В Армении на этот раз бастуют водители пассажирских автобусов

7 марта 2019 12:02 (UTC+04:00)

В Ереване 7 марта более 250 водителей столичного ЗАО «Автобус» отказываются обслуживать маршруты, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Если раньше водители выплачивали так называемый "план" из суммы, заработанной за день, а остальное оставалось им, то сейчас хотят зафиксировать сумму в 6-7 тысяч драмов, что их не устраивает. По словам протестующих, их расходы превосходят размер данной суммы.

Кроме того, если до сих пор водители сами занимались техническими расходами, то сейчас все это на себя берет государство.

"То есть если существует проблема, то нам придется несколько дней ждать, а это означает несколько дней простоя, то есть денег не будет", - заметили они.

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