Кочаряна оставили под арестом

Суд общей юрисдикции Еревана в пятницу решил оставить под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, а также получении взятки в особо крупных размерах. Об этом после заседания сообщил журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Суд решил оставить нашего подзащитного под арестом на два месяца. Суд также отклонил наше ходатайство о применении залога для освобождения Кочаряна", - отметил он, добавив, что решение суда будет обжаловано.

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