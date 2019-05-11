Опрос: Армяне - самые сердитые в мире

БАКУ/Trend/ - Жители Армении - самые сердитые в мире, следует из опроса Global Emotions Gallup 2019, который определил эмоциональную географию планеты, сообщает в субботу Trend.

Итак, согласно данному опросу, 45 процентов жителей Армении, участвующих в опросе, признали, что сердились за день до опроса. Для сравнения, в Грузии этот показатель составил 27 процентов, а в Азербайджане – 18 процентов.

В пятерке самых сердитых жителей после Армении идут Ирак – 44 процента, Иран – 43 процента, Палестина – 43 процента и Марокко – 41 процент.

Кроме того, по данным опроса Gallup, Армения входит в тройку наименее отдохнувших государств мира. Опрос также выявил, что Армения является самой тревожной страной на постсоветском пространстве, что измеряется уровнем беспокойства респондентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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