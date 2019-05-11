Опрос: Армяне - самые сердитые в мире

11 мая 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Жители Армении - самые сердитые в мире, следует из опроса Global Emotions Gallup 2019, который определил эмоциональную географию планеты, сообщает в субботу Trend.

Итак, согласно данному опросу, 45 процентов жителей Армении, участвующих в опросе, признали, что сердились за день до опроса. Для сравнения, в Грузии этот показатель составил 27 процентов, а в Азербайджане – 18 процентов.

В пятерке самых сердитых жителей после Армении идут Ирак – 44 процента, Иран – 43 процента, Палестина – 43 процента и Марокко – 41 процент.

Кроме того, по данным опроса Gallup, Армения входит в тройку наименее отдохнувших государств мира. Опрос также выявил, что Армения является самой тревожной страной на постсоветском пространстве, что измеряется уровнем беспокойства респондентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Поездка руководства Армении в оккупированную Шушу - грубое нарушение норм международного права - депутат
Политика 10 мая 16:28
Армянское издание: Рейтинг Пашиняна продолжает падать
Армения 10 мая 09:27
МИД России о героизации фашизма в Армении
Армения 9 мая 11:12
Gallup International: Армения - самая сердитая страна в мире
Армения 6 мая 10:22
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 5 мая 09:24
Jewish Journal: Армяне уничтожают свидетельства своего непродолжительного пребывания в Нагорном Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт 4 мая 00:10
Лента новостей
В Азербайджане могут быть применены новые пошлины в сфере пищевой продукции
Бизнес 10:54
Музыка, созданная рельефным эффектом на холсте, или Ветер, дующий из Турции
Культура 10:26
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:13
На крупном проспекте в Баку образовался большой затор из-за ДТП
Происшествия 10:09
Samsung Galaxy A20 – все, что вы хотели видеть в смартфоне
Бизнес 10:00
В Туркменистане готовятся проекты госбюджета и инвестпрограммы
Туркменистан 09:53
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии
Нагорно-карабахский конфликт 09:39
Туркменистан утвердил свой состав экономического межправкомитета с Японией
Туркменистан 09:37
Туркменистан утвердил региональные документы в сфере безопасности Каспия
Туркменистан 09:19