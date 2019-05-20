В Ереване сторонники Пашиняна начали блокировку зданий судов

20 мая 2019 08:57 (UTC+04:00)

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна в понедельник утром начали блокировать входы и выходы зданий судов столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несмотря на дождливую погоду гражданские активисты блокировали здания Конституционного суда на проспекте Баграмяна и суда общей юрисдикции, который в субботу принял решение об освобождении экс-президента Кочаряна.

"Мы пришли сюда по призыву Никола Пашиняна и будем ждать его указаний. Суды в Армении должны служить народу", - в беседе с корреспондентом ТАСС отметил один из участников акции протеста.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире. Комментируя решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, глава армянского кабмина заявил, что "в стране созревает второй и самый главный этап революции".

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