Открытое письмо спецпредставителю США: Пришло время противостоять армянскому антисемитизму

БАКУ/Trend/ - Американский журналист и репортер иранского происхождения Адель Назариан направила открытое письмо специальному посланнику США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элану Карру, сообщает в среду Trend.

«Как у специального посланника по контролю и борьбе с антисемитизмом, в вашей должностной инструкции говорится, что вы «несете ответственность за руководство политикой и проектами США, направленными на борьбу с антисемитизмом во всем мире». Конечно, это нелегкая задача. Однако, как я заметила по вашим действиям и по непосредственным беседам с вами об этих и других проблемах за последние несколько лет, я твердо верю в ваше упорство и приверженность выполнению этой задачи», - говорится в письме, опубликованном Algemeiner Journal.

Назариан указывает в своем письме, что согласно данным Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства, количество инцидентов с применением насилия в антисемитских целях возросло на 13 процентов во всем мире в течение 2018 года, в том числе на 74 процента во Франции.

«Очевидно, что в эти трудные времена для безопасности евреев, вы воспринимаете свои обязанности со всей ответственностью. Вы выразили свою приверженность борьбе не только с многовековыми формами антисемитизма, но и с «новым антисемитизмом, который преподносится как антисионизм». Учитывая ваши обнадеживающие слова, я хочу привлечь ваше внимание к другому виду ненависти в отношении евреев, который не получает заслуженного внимания», - написала Назариан.

В свете сообщения о нападении, в ходе которого 60 студентов армянской церкви пытались линчевать евреев накануне Шавуот, сейчас самое время говорить правду об армянском антисемитизме, считает автор.

«Знаете ли вы, что в ходе исследования антисемитских настроений в 100 странах, проведенного Антидиффамационной лигой (ADL), Армения заняла третье место по индексу антисемитизма (58 процентов) за пределами Ближнего Востока и Северной Африки? Кроме того, отчет, опубликованный Исследовательским центром Пью, подтвердил, что 32 процента армян не принимают проживающих в Армении евреев в качестве сограждан. Теперь пришло время снять еще одну завесу, поставив вопрос об армянском антисемитизме прямо в вашу повестку дня и раскрыть истинные цвета этой ненависти», - говорится в письме.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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