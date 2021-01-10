Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 162 тыс.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 162 131, сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Таким образом, за сутки выявлено 337 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 2929 человек (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 700 (ни одного случая за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 149 312. На лечении находятся 9190 человек. Общее количество проведенных тестов – 608 905.
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