Армения приняла решение прекратить полномочия представителя UNICEF в стране
БАКУ/Trend/ - Армения приняла решение прекратить полномочия представителя UNICEF в стране, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
«Для армянской стороны недостатки в деле реализации мандата и неконструктивный метод работы представителя UNICEF в РА Мэриэнн Кларк-Хаттинг стали проблематичными. Поэтому правительство Армении приняло решение прекратить полномочия Кларк-Хаттинг в качестве представителя UNICEF в РА», - сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
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