БАКУ/Trend/ - Армения приняла решение прекратить полномочия представителя UNICEF в стране, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Для армянской стороны недостатки в деле реализации мандата и неконструктивный метод работы представителя UNICEF в РА Мэриэнн Кларк-Хаттинг стали проблематичными. Поэтому правительство Армении приняло решение прекратить полномочия Кларк-Хаттинг в качестве представителя UNICEF в РА», - сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.