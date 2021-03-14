«Россия, прости! Ты нас не бросишь?». Армяне уже не хотят дружить с Западом

Армения 14 марта 2021 17:03 (UTC+04:00)
«Россия, прости! Ты нас не бросишь?». Армяне уже не хотят дружить с Западом

«Вы, конечно, можете надо мной смеяться…но я правда думал – Соединённые Штаты за нас заступятся, - разводит руками 70-летний учитель литературы Тамраз Арутюнян. – Они вроде гневались, что Турция поддерживает Азербайджан, осуждали её. Я даже с соседом поспорил на бутылку коньяка, что американцы высадят в Карабахе войска…и проиграл. Извините, я старый человек, поддаюсь пропаганде…мне казалось, на Западе за нас переживают».

Как передает Trend со ссылкой на "Аргументы и Факты", 37-летний программист Эдуард Гарегян в беседе с газетой высказывается более злобно: «Американцы и Европа кинули нас, как мальчиков. Армения осталась один на один с многократно превосходящим её по силе противником. А они сидели, словно в зоопарке, и смотрели - как нас рвут на части».

«Русские наши единственные друзья! – гневно стучит палкой в асфальт житель Еревана Арам Гургенян. – Я всегда это говорил и буду говорить! Если бы мы в 1920 году не вошли в состав России, армян уничтожили бы турки. Единственный период в истории, когда армяне жили без резни - это в составе СССР!».

Во время «бархатной революции» в 2018 году к власти в Армении пришло прозападное правительство Никола Пашиняна: оно собиралось активно развивать и улучшать отношения с ЕС и Америкой. Сами видите, что в итоге вышло…

«Выходили придурки»

После распада Советского Союза Армения все свои надежды возлагала именно на Запад. Первый президент республики Левон Тер-Петросян, избегая «тоталитарного наследия СССР», даже отменил празднование Дня Победы 9 мая. Как отчаянный коммунист, он обрушился на всё советское – неоднократно заявляя о «о страданиях народа Армении под сапогом советской тирании». Говорят, были планы открыть «Музей советской оккупации» в Ереване – как это уже сделали в Риге и Тбилиси: до такого, к счастью, не дошло. В 1993 году было прекращено обучение в школах на русском языке – остался только армянский. Однако, кланяясь в сторону Запада, экс-президент подписал договор о военной базе РФ в Гюмри. Он отлично осознавал – с одной стороны турецкая армия, с другой – азербайджанская…а Армения посередине, как орех в клещах.

«До всяких вещей доходило, - признаётся владелица турагентства Виктория Саркисян. – Мой знакомый хозяин кафе не установил вывеску на русском языке – мы независимое государство, чего я должен!? Потом смотрю – для иранских туристов арабской вязью рекламу на входе написал. Я спрашиваю – а как же независимость? Молчит. Да, у нас выходили на улицы разные придурки, требовали закрыть российскую базу и «выслать оккупантов». Но число участников таких митингов не превышало тридцать человек».

Система платных друзей

Будучи в оппозиции, нынешний премьер-министр Армении Пашинян горячо призывал к выходу республики из Евразийского экономического союза и Договора о коллективной безопасности с Россией: дескать, зачем нам русские, если нас ждут богатый Евросоюз и мощный блок НАТО? Газ подорожает, но зато сколько других выгод! Едва Пашинян сел в премьерское кресло, его антироссийские высказывания моментально испарились. Выяснилось: терять кучу денег от разрыва с Россией армянские политики вовсе не готовы.

«Нам всё равно объясняли – предыдущая власть президента Сержа Саргсяна, которую армяне ненавидели всей душой, была именно пророссийской, - вспоминает бывший капитан армии Армении Сурен Тер-Гукасян. – То бишь, Россия поддерживала столь неприятных людей - воров и взяточников. Поэтому, лучше понемножку двигаться от неё к хорошим странам Запада. Нового премьера окружили работники, близкие к фонду Джорджа Сороса, ранее тоже отличившие антироссийскими высказываниями». Пашинян вполне понимал: с Россией портить отношения не стоит. Возможно, его устраивала роль Лукашенко – тянуть из Москвы деньги, грозя уйти на Запад. А у нас-то, разумеется, уже привыкли к системе нанимать себе платных друзей.

«Задурили людям головы»

На некоторых зданиях в Ереване можно заметить развевающиеся флаги Евросоюза. Их не то, чтобы много (куда меньше, чем в Грузии при Саакашвили), но хватает.

«Я хочу сразу пояснить – Россию в Армении люди не ругают и не проклинают, вы нас с Прибалтикой не путайте! - возмущается преподавательница университета Марина Вартанян. – Сами видите, тут все говорят по-русски, и к России относятся очень дружелюбно, уважают. Здесь помнят – РФ признала геноцид армян ещё в 1995 году, а Америка – только в 2019-м. Но политики задурили людям головы. Как только 27 сентября 2020 года в Карабахе возобновилась война, многие армяне подумали – НАТО, Америка её прекратят, нанесут авиаудары по Азербайджану, объявят строжайшие экономические санкции. Да им даже пальчиком не погрозили! Сначала армяне на улицах восторженно расклеивали листовки с американским и французским флагами, а потом сами всё и посрывали».

Следует заметить – Запад сказал массу красивых слов о помощи Армении, осуждал участие в боях боевиков из Сирии, экс-президент Дональд Трамп добился перемирия между двумя республиками. Правда, прекращение огня длилось пару часов. Остановить войну смогла только Россия, и это её парни теперь несут службу в чужой земле среди минных полей и неразорвавшихся снарядов. Потому что больше некому.

«Только кости захрустят»

На митингах оппозиции на проспекте Баграмяна люди наперебой кричали мне – «Нам не нужен Запад! Мы хотим быть с русскими! Вы обиделись? Простите нас!».

Сейчас раздаются голоса, что Армении хорошо бы войти в единый государственный союз вместе с Россией и Белоруссией, тогда её не посмеют тронуть турки. Страна резко поняла: как и сто лет назад, она практически беззащитна против турецкой военной мощи. «Турция – это раковая опухоль рядом с нами, - резко высказывается студент Роберт Мовсесян. – Почему никто не обращает на это внимания? Турки бросятся на армян снова, и только наши кости на их зубах захрустят». «Армении вообще лучше быть в составе России!» - негромко сообщает мужчина лет сорока в костюме и галстуке. Раньше такое заявление вызвало бы, мягко говоря, взрыв возмущения. Теперь народ просто молчит и вздыхает. «Скажите, Россия нас не бросит?» - спрашивает меня пожилой человек. И напряжённо ждёт ответа.

Я хочу особо подчеркнуть – Запад Армении ничего не обещал, и не был с ней связан договорами о содействии в случае войны с Азербайджаном. Скорее, тут вина армянских политиков, заверявших – нам важно выстраивать отношения с Европой и США, это наши главные партнёры и друзья: видите, американцы мило признали геноцид армян в позапрошлом году. Хотя на самом деле-то признание было сделано Америкой специально, дабы позлить Турцию. Запад устранился от проблем Карабаха: его поведением и обусловлено царящее в республике сильное разочарование. Никакой ненависти к России, как в Латвии, Эстонии, Грузии и на Украине, среди подавляющего большинства армян не проявлялось. Понадеялись на новых друзей, а те их кинули.

«У нашей Армении есть лишь один шанс выжить – занимать полностью пророссийскую позицию, - строго говорит мне демонстрант на проспекте Баграмяна. – И мне странно, что это по-прежнему так никто и не понял».

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