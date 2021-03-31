В Армении наблюдается рост антисемитских настроений - Госдеп США

БАКУ /Trend/ - В Армении отмечается рост антисемитских настроений.

Об этом, как передает в среду Trend, говорится в Страновом докладе Госдепа США о соблюдении прав человека за 2020 год по Армении.

По оценкам наблюдателей, еврейское население страны составляет от 500 до 1000 человек.

«До боев с Азербайджаном осенью сообщений об антисемитских действиях в Армении не поступало, хотя в социальных сетях появлялись некоторые антисемитские комментарии, порочащие представителей правительства и активистов. Правительство не осудило такие антисемитские высказывания», - говорится в отчете.

Госдеп сообщает, что в период с 27 сентября наблюдался рост антисемитских настроений.

«По мнению членов еврейской общины и других наблюдателей этот фактор в значительной степени связан с использованием Азербайджаном оружия, произведенного в Израиле. Они отмечают, что количество антисемитских постов увеличилось. Члены еврейской общины также сообщали об антисемитских высказываниях в их адрес в общественном транспорте», - говорится в отчете.